Uma mulher, de idade não informada, capotou com o carro próximo ao Bairro Floresta, na cidade de Espera Feliz, na tarde da última quinta-feira (13). Segundo informações do SAMU, após o capotamento o veículo caiu dentro de um rio do município. Segundo relato da própria vítima, ela foi arremessada para fora no carro no momento do acidente. Ela foi socorrida machucados no olho e dor na região do tórax, e encaminhada para o Hospital de Espera Feliz. Posteriormente, ela foi transferida para a Casa de Caridade de Carangola.