Uma mulher, de idade não informada, foi presa durante uma operação da Polícia Civil, na cidade de Conselheiro Lafaiete, nessa quarta-feira (13). Segundo informações da Polícia Civil, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em locais que possivelmente seriam usados para exploração sexual na cidade. A proprietária dos estabelecimentos alvos da ação policial, foi presa. A operação foi realizada a partir de um flagrante realizado há alguns meses, nas proximidades do local, quando a investigação apontou que os locais eram prováveis pontos de prostituição e de tráfico de entorpecentes.

Durante o cumprimento dos mandados, com o acompanhamento da perícia técnica, foi constatado o

delito de rufianismo, que significa tirar vantagem da prostituição de outra pessoa para obter lucro ou qualquer outra vantagem.As informações foram confirmadas por meio de provas arrecadadas no local, como cadernos de anotações da movimentação do negócio ilícito, aviso afixado que indicava o comércio sexual e entrevista com frequentadores e garotas de programas que atuavam no estabelecimento. Além disso, foi apreendida uma porção de substância entorpecente.

A mulher proprietária dos estabelecimentos foi autuada em flagrante e encaminhada ao sistema prisional.

operação | Polícia