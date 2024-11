Quatro homens foram presos por furto e receptação de tampas de bueir, em Santos Dumont, na manhã desta quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Militar (PM), funcionários da Prefeitura que estavam no centro deram falta de 13 tampas.

Ainda de acordo com a PM, durante buscas, os policiais descobriram que os suspeitos teriam deixado o material furtado com um homem de 47 anos, que faz a venda desse tipo de material. Ele foi encontrado no Bairro São Sebastião e dirigia um carro com o documento vencido, além de ser inabilitado.

Os militares, então, foram até o depósito e localizaram um homem de 21 anos, que confirmou a compra e apresentou parte do material furtado.

Os autores do furto, de 30 e 34 anos, confessaram o crime e já são conhecidos no meio policial. Eles foram presos em flagrante por furto, enquanto os outros dois receberam voz de prisão por receptação.





