Uma joalheria foi assaltada na manhã da última quinta feira (14), na Praça Governador Valadares, no Centro de Cataguases. Segundo uma funcionária que foi rendida, uma das portas ainda estava abaixada quando a dupla chegou anunciando o assalto. Os suspeitos estavam armados e levaram uma grande quantidade de joias e relógios com valor estimado entre R$15.000 e R$20.000. Os dois fugiram em uma moto, caíram durante a fuga, mas conseguiram escapar. Um carro que teria sido usado para dar cobertura ao crime, foi identificado e, pelo endereço do documento, os militares chegaram até os suspeitos.

Os homens, de 26 e 38 anos, foram presos em flagrante. Eles tinham ferimentos leves e foram levados para a delegacia de leopoldina.