Um ônibus bateu na traseira de outro ônibus, na manhã dessa sexta-feira (15), na BR-040, próximo ao pedágio de Simão Pereira. O acidente deixou nove pessoas feridas, todas com ferimentos leves. Não foi possível identificar a causa da batida. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, nenhuma das vítimas se encontrava mais dentro dos veículos. Apenas o motorista de um dos ônibus ficou com a perna presa, mas foi retirado pelos próprios ocupantes antes da chegada dos bombeiros. Ele também apresentou apenas escoriações leves e conseguiu sair andando do local. Os militares atuaram na segurança da cena e na eliminação do risco de incêndio e explosão.

As demais vítimas receberam atendimento preliminar na Unidade de Resgate (UR) dos Bombeiros e pelos profissionais do SAMU, que realizaram aferições de sinais vitais e cuidados básicos. Ninguém precisou ser encaminhado para o hospital.

A Concessionária responsável pela rodovia realizou a condução de algumas das vítimas a unidade hospitalar.