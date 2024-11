Dois homens foram presos por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma, na última sexta-feira (15), na cidade de Rio Pomba. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados e chegando no local as vítimas informaram que o autor e mais 4 comparsas o perseguiram por 10 min com um carro e usando armas de fogo para atirar. Após informações colhidas de anônimos as equipes conseguiram localizar os autores, com eles foram encontrados um revólver, munições e dinheiro.

Eles foram presos e encaminhados para a delegacia de Ubá. A motivação do crime não foi informada.