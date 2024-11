Dois homens ficaram feridos em um acidente de carro na manhã dessa segunda-feira (18), na rodovia MG-133, próximo a cidade de Piau. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore que acabou caindo e atingindo o carro. Um dos ocupantes ficou preso na ferragens e foi retirado pelos militares apresentando traumatismo cranioencefálico, fratura no fêmur e escoriações. O outro homem já estava do lado de fora do veículo sendo atendido pelo SAMU. As vítimas não apresentavam documento de identificação no momento do acidente.

A Polícia Militar também esteve no local e assumiu a responsabilidade pelo perímetro do acidente.