Um jovem, de 19 anos, depois de ser tingido por disparos de arma de fogo na noite do último domingo (17), na cidade de Barroso. Segundo informações da Polícia Militar, os militares foram acionados e chegando no local já encontraram o corpo da vítima no chão, sem sinais vitais e com um ferimento na cabeça. O SAMU esteve no local e constatou o óbito. A perícia também esteve presente e identificou três perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. De acordo com testemunhas, o suspeito e um homem, de 21 anos. Ele ainda não foi identificado.

A motivação do crime não foi constatada.

