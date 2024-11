Nesta segunda-feira (18), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável com chuvas típicas do período de primavera. As temperaturas podem aumentar em grande parte do estado de Minas Gerais, e também pela região, por causa da nebulosidade e a chuva dos últimos dias.

Na Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas e ventos fracos a moderados. As temperaturas mínimas podem chegar aos 15ºC e as máximas aos 29ºC.

Já no Campo das Vertentes, céu parcialmente nublado, também com chuvas isoladas e com ventos fracos a moderados. A previsão para as temperaturas é de mínimas de 12ºC e máximas de 29C.