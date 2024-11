Um homem, de 38 anos morreu, após ser vítima de disparos de arma de fogo, na tarde do último sábado (16), no Bairro São José do Triunfo, em Viçosa. Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima estava a caminho de uma obra quando foi abordado pelos suspeitos, de 18 e 26 anos, que estavam em uma moto e realizaram os disparos. O SAMU também foi acionado, mas ao chegar no local o homem já estava sem vida. Ele teria pasagens por tráfico de drogas e era foragido da Justiça. A perícia esteve no local e constatou diversas perfurações no corpo por arma de fogo.

Os suspeitos foram identificados, mas ainda não foram localizados.

