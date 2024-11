No último sábado (16) o Deputado Estadual Noraldino Júnior, conhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos animais, interveio em um evento realizado na cidade de Tabuleiro, cancelando uma atração que envolvia o uso de um animal. Acompanhado por uma equipe da Polícia Militar (PM), o parlamentar tomou a decisão em nome da proteção animal e em conformidade com as leis estaduais que proíbem práticas que possam causar sofrimento a animais.

O evento, que acontecia em um espaço fechado, estava programado para contar com uma apresentação que envolvia a interação de um animal, mas o Deputado, ao perceber que a atração não atendia aos critérios legais de bem-estar animal, agiu rapidamente para interromper a atividade. A intervenção causou surpresa entre os presentes.

A presença da Polícia Militar no momento da intervenção foi destacada como uma medida preventiva, garantindo que a ação fosse realizada de forma ordenada e sem conflitos. Embora o evento tenha seguido normalmente após a interrupção, a decisão do deputado gerou debates no local.