Durante o feriado prolongado de 15 de novembro, a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Juiz de Fora realizou uma série de ações nas rodovias que cortam a região, com o objetivo de garantir a segurança e reduzir os riscos de acidentes. De acordo com o balanço divulgado pela PRF, foram registrados 14 acidentes, que resultaram em 16 pessoas feridas e uma vítima fatal.

Segundo a PRF, entre as operações realizadas, destaca-se a prisão de um homem, no dia 15/11, que estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A ação foi parte das operações de fiscalização e segurança promovidas pela PRF ao longo do feriado.

No total, foram realizados 213 procedimentos fiscalizatórios, que englobaram ações como a verificação de documentos e a fiscalização de veículos e condutores. Além disso, a PRF prestou 23 auxílios diversos a motoristas e usuários das rodovias, como apoio a veículos que sofreram panes ou tiveram problemas mecânicos.

Em relação à fiscalização de condições de tráfego, a PRF identificou e recolheu 3 veículos que estavam em condições inadequadas para circular, representando risco para a segurança dos ocupantes e demais usuários da estrada. A fiscalização também gerou a captura de 150 imagens de excesso de velocidade, através dos radares móveis da PRF, indicando um comportamento imprudente de alguns motoristas.

Em meio à intensificação da fiscalização e a ocorrência de acidentes, as autoridades reiteram a necessidade de prudência por parte dos motoristas, alertando para os riscos de imprudência, como o excesso de velocidade e a falta de manutenção dos veículos.

