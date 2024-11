Na noite de sexta-feira (15), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 37 anos acusado de tráfico de drogas, após um trabalho de rastreamento e cumprimento de denúncia. Segundo informações da PM, a denúncia anônima relatava que o suspeito estaria transportando uma quantidade de entorpecentes para um ponto específico na Vila Santa Terezinha, em São João del Rei.

A equipe policial iniciou as buscas e localizou o indivíduo. Durante a abordagem, ele tentou se desfazer da droga, cuspindo duas pedras de crack no chão. No entanto, a PM realizou uma busca pessoal e encontrou, em suas vestes, mais 30 pedras da mesma substância.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e conduzido à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O material ilícito apreendido foi entregue às autoridades para os procedimentos legais.

A PM segue suas investigações sobre a origem e o destino da droga apreendida.

