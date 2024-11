Um ciclista, de 58 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro na noite da última segunda-feira (18), no km 707 da BR-116, em Muriaé. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ciclista seguia de Laranjal para a cidade de Muriaé na pista de rolamento, quando foi atingido pelo veículo. Durante o acidente ele bateu a cabeça na coluna do carro e morreu. O motorista do carro, de 38 anos, não sofreu ferimentos. No local não havia iluminação artificial.

A perícia esteve no local e o corpo do homem foi encaminhado ao IML de Muriaé.