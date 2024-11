Dois jovens, de 16 e 17 anos, foram apreendidos na madrugada dessa terça-feira(19) por tráfico de drogas em um condomínio no Bairro Grogotó, em Barbacena. Segunda informações da Polícia Militar, os militares foram acionados, e chegando no local os suspeitos fugiram para a parte de dentro de uma casa. A proprietária do imóvel abriu a porta e lviu os suspeitos dentro de um dos quartos. Depois da realização de buscas, foi localizada uma sacola contendo vinte pedras de substância amarelada semelhante à crack e quatro papelotes de substância esbranquiçada semelhante à cocaína.

Eles foram apreendidos e levados para a delegacia.

Tags:

Drogas | Polícia | Polícia Militar | tráfico de drogas