Um homem, de 27 anos, morreu durante um evento de trilhas realizado no Lugarejo Ribeiro Podre, no último sábado(16) em Senhora de Oliveira. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu durante a um evento de trilheiros, o "1º Trilhão de Jeepeiros e Trilheiros", na cidade. O homem estava no banco do carona e morreu depois que o veículo capotou. O motorista e o outro passageiro tiveram ferimentos leves e não foram encontrados pela Polícia Militar.

A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o IML da cidade de Conselheiro Lafaiete.