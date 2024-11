A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu, nesta terça-feira (19), um homem suspeito de matar a mãe, de 70 anos, no bairro Jardim, na cidade de Barbacena. Durante a manhã desta terça-feira, uma testemunha compareceu ao 13° Departamento de Polícia Civil de Barbacena buscando ajuda após ver que um rapaz estaria agredindo a própria mãe em uma residência próxima e que teria visto sangue no local.

Imediatamente a equipe de policiais civis deslocou para a casa e ao chegar no local, juntamente com uma equipe da Polícia Militar que recebeu uma denúncia via COPOM sobre o caso, iniciou a abordagem do suspeito para que o mesmo se entregasse e os policiais entrassem na residência.

Os policiais encontraram a vítima ferida no chão e chamaram o socorro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência constatou o óbito da mulher, que é era delegada de polícia aposentada. Conforme a PC, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, que foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Barbacena para as providências legais cabíveis.





