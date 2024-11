A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação integrada com a Polícia Militar (PMMG), cumpriu, nesta terça-feira (19), três mandados de prisão contra investigados por participação em um roubo ocorrido em outubro deste ano, em Lima Duarte. A operação foi realizada em dois bairros da cidade e resultou, ainda, na apreensão de um adolescente por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, no último dia 23 de outubro, um homem e uma mulher acionaram a Polícia Militar informando que foram abordados por três homens armados com facas enquanto estavam em um veículo.

Os suspeitos anunciaram o roubo, levaram as vítimas para uma área rural e mantiveram o homem no local, sob vigilância de um dos indivíduos. Enquanto isso, os outros dois retornaram à residência da vítima, acompanhados da mulher, onde subtraíram um relógio.

Durante a fuga, os suspeitos colidiram o veículo da vítima e o abandonaram posteriormente.

A Polícia Civil iniciou os levantamentos no dia do crime e apurou que a mulher, inicialmente apresentada como vítima, foi, na verdade, responsável por atrair o homem para a emboscada.

Foi constatado que os três investigados já se encontravam na casa da mulher antes do crime e, após a prática do roubo, voltaram ao endereço. Diante das evidências, a PCMG representou pela prisão preventiva dos quatro suspeitos, que foi deferida pela Justiça. Um deles é procurado.

