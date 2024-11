Um homem, de 71 anos, ficou ferido depois de um acidente entre uma moto e um carro na última quarta-feira (19), na MG-120 em Leopoldina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, de acordo com relatos do condutor do carro, o acidente aconteceu quando o motociclista invadiu a contramão ao realizar uma curva fechada e bateu de frente com o carro. O idoso, condutor da motocicleta, sofreu ferimentos graves. O SAMU também esteve no local e imobilizou a vítima com uma prancha rígida. Ele foi encaminhado ao Hospital Casa de Caridade Leopoldinense.

Os dois ocupantes do carro não tiveram ferimentos.

Tags:

acidente | Carro | Ferido | Grave | Gravemente ferido | Motociclista | Vítima