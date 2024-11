Militares da Polícia Militar apreenderam drogas enterradas na última quarta-feira (20), em Piedade do Rio Grande. Segundo informações da PM, durante patrulhamento a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando sobre tráfico de drogas próximo a gruta da Biquinha. De acordo com a denúncia, as drogas estariam sendo enterradas atrás da gruta, em uma mata que dá acesso à estrada de ligação a Madre de Deus de Minas. Os militares foram ao local e encontraram enterrada em meio a terra uma lata de metal nove buchas de uma substância com características semelhantes a maconha, dezesseis pinos de uma substância análoga a cocaína, trinta e sete papelotes de uma substância com características semelhantes a cocaína e um papelote de uma substância com características semelhantes ao crack, todos já separados e embalados, prontos para comercialização.

Os principais suspeitos ainda não foram localizados.

Tags:

Drogas | PM | Polícia