A fundação Hemominas e o Hemocentro Regional de Juiz de Fora está promovendo a semana do doador em comemoração ao dia do doador, celebrado no dia 25 de novembro. A ação tem início no dia 23 de novembro, no próximo sábado, ao dia 30 de novembro. A semana do doador é associada a uma campanha de conscientização que reforça a necessidade de manter os estoques de sangue preparados para o fim do ano, época em que há uma queda significativa no número de doadores devido as festividades de Natal e Ano Novo. Cada doação salva até quatro vidas! Por isso, o ato de doar sangue é essencial para garantir que pessoas em situação crítica recebam o tratamento necessário a tempo.

Este ano, a campanha ganhou força com o apoio de várias empresas e instituições parceiras que se uniram à causa. Com ações de incentivo e atividades de conscientização, essas parcerias ajudam a expandir o movimento, envolvendo pessoas de todas as idades e fortalecendo o espírito de solidariedade e empatia que o momento exige.