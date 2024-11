Um homem, de 53 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite do último domingo (24), na cidade de Rio Pomba. Segundo informações da Polícia Militar, o motorista seguia da cidade de Belo Horizonte para o município de Dona Euzébia.Os militares encontraram o revólver e munições no interior do veículo. Quando foi questionado sobre a origem da arma, o autor informou que possui a arma há mais de 20 anos, mas não possui registro autorizando a posse ou porte.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Ubá.

