Um homem, de 46 anos, morreu depois de um acidente no último domingo (24), na BR-265, próximo ao distrito de São Sebastião da Vitória. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos veículos seguia de Lavras para a cidade de São João Del Rei quando perdeu o controle e bateu em outro carro e em uma carreta com carrega de cimento. Com o impacto da batida, o condutor do primeiro carro, de 46 anos, morreu e a passageira, de 55 anos, teve traumatismo craniano e outras lesões pelo corpo. Ela foi atendida e encaminhada para a Santa Casa de São João Del Rei.

Não há informações sobre os condutores dos outros veículos.

