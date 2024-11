A estrada LMG-871, que conecta Lima Duarte ao famoso Distrito de Conceição do Ibitipoca, se tornou o centro de uma disputa envolvendo a escolha do nome a ser dado à via. Dois projetos de lei apresentados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) propõem homenagens a figuras que marcaram a história local, mas com enfoques diferentes. A proposta que visa batizar a estrada com o nome do jornalista Sergio Gattás Bara está sendo contestada por uma alternativa que sugere a homenagem ao líder comunitário Noraldino Lúcio Dias, pai do deputado Noraldino Júnior.

O impasse teve início em julho de 2024, quando o deputado José Laviola, do Partido Novo, apresentou o Projeto de Lei 2.614/2024, propondo que a estrada levasse o nome de Sergio Bara, que faleceu em junho deste ano. O jornalista e publicitário, natural de Minas Gerais, foi uma figura importante na região, especialmente por seu trabalho com o Ibiti-Projeto, que visa promover o turismo e o desenvolvimento cultural de Ibitipoca. A proposta de Laviola destaca ainda a atuação de Bara na luta pela pavimentação da estrada LMG-871, uma obra que ainda está em andamento.

Contudo, no decorrer da tramitação do projeto, a deputada Chiara Biondini, do PP, propôs uma alteração, dando então o nome de Noraldino Lúcio Dias. O PL 2.782/2024, de Biondini, faz referência ao falecido líder comunitário que, segundo a parlamentar, teve um papel fundamental na solicitação da pavimentação da estrada. Noraldino Lúcio Dias, pai do deputado Noraldino Júnior, faleceu em janeiro de 2024 e era muito querido pela comunidade de Ibitipoca, além de ser um frequentador assíduo do Parque Estadual de Ibitipoca.

Enquanto as duas propostas seguem para análise nas comissões temáticas da ALMG, a escolha do nome para a estrada gerou reações na sociedade. O Partido Novo, que defende o nome de Sérgio Bara, lançou um abaixo-assinado nas redes sociais em apoio ao projeto de Laviola, destacando o legado do jornalista e sua contribuição ao desenvolvimento regional. O abaixo-assinado argumenta que a homenagem a Bara não só reconhece o seu trabalho na mídia, mas também sua relevância para o turismo e para a melhoria da infraestrutura local.

Por outro lado, a família de Sérgio Bara, por meio de sua viúva Isabel Pequeno, expressou sua gratidão pelas manifestações de carinho e apoio à memória do jornalista. Em entrevista ao Acessa, ela afirmou que a homenagem "não é apenas um reconhecimento a ele, mas também à sua coragem e ao seu posicionamento de lutar pelo que acreditava". Ela também ressaltou que esse tipo de homenagem deveria partir da comunidade local e de seus representantes.

A família de Noraldino Lúcio Dias, até o momento, não retornou à reportagem. A disputa pelo nome da estrada segue sendo acompanhada de perto pelos moradores da região, que têm mostrado interesse nas decisões da Assembleia Legislativa, principalmente por conta do impacto direto que o nome da via pode ter sobre o reconhecimento das personalidades e de suas contribuições à comunidade.

A decisão final sobre o nome da estrada dependerá do andamento dos projetos nas comissões da ALMG e da possível votação no plenário da Casa Legislativa.