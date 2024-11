Um carro tentou fugir de uma blitz na noite da última segunda-feira (25), em Além Paraíba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, durante a realização de operação Rota Segura os militares visualizaram um carro parando antes da blitz, fazendo o retorno e retornando em alta velocidade. O veículo fugiu por uma rota alternativa e quando os militares chegaram no local o carro estava ligado, com as portas abertas e sem ninguém dentro do veículo. O dono do veículo, um homem de 84 anos, foi sequestrado e levado até o Banco Bradesco para que retirasse uma quantia em dinheiro para entregar para os criminosos. A vítima conseguiu pedir socorro no estabelecimento e os suspeitos fugiram com o carro.

O veículo foi removido e levado para um pátio conveniado ao Detran.