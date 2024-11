Na tarde desta terça-feira (26), bombeiros do Segundo Pelotão foram acionados para combater um incêndio em uma residência na rua Vicente Carazza, no Bairro Dom Bosco, em São João del Rei. Ao chegarem no local, os militares constataram que as chamas estavam concentradas em um cômodo de despejo da casa.

De acordo com os bombeiros, a equipe de resgate demonstrou preocupação com a presença de um botijão de gás próximo ao fogo, mas conseguiu agir rapidamente, retirando o cilindro do ambiente e resfriando-o, evitando uma possível explosão. O incêndio destruiu roupas, panos, um colchão e brinquedos, ninguém se feriu.

A causa do incêndio foi identificada como sendo um acidente: o filho de 6 anos dos moradores teria riscado um fósforo, iniciando as chamas no cômodo. O episódio chamou a atenção para o risco que materiais como fósforos e isqueiros representam quando acessados por crianças.