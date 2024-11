Um acidente ocorrido na noite desta segunda-feira (25) resultou em um carro de passeio invadindo uma residência no Bairro Cipó, em Além Paraíba. O motorista, um homem de 57 anos, perdeu o controle do veículo enquanto subia uma ladeira e acabou colidindo com a parede de uma casa na Rua Agenor Caetano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o motorista e uma passageira, de 53 anos, ainda estavam dentro do carro. Os bombeiros utilizaram cordas para estabilizar o veículo e evitar que ele descesse o barranco. Os militares conseguiram retirar as vítimas, que foram imobilizadas e encaminhadas para o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os atendimentos iniciais do Samu indicaram que tanto o motorista quanto a passageira estavam bem, sem ferimentos graves. Além disso, nenhum morador da residência foi ferido durante o acidente.

Os bombeiros, no entanto, constataram danos na estrutura da casa, incluindo a alvenaria e uma janela do quarto atingido pelo impacto.