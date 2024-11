Uma colisão frontal entre dois automóveis foi registrada na Estrada de Humaitá, em Juiz de Fora, nesta quarta-feira (27). Segundo relatos de testemunhas, um dos veículos perdeu o controle em uma curva, resultando na colisão. Seis ocupantes dos veículos precisaram de atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros isolou o local e realizou o corte dos cabos das baterias para evitar novos riscos.

Das seis vítimas, duas foram conduzidas por terceiros e quatro atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Todas já haviam sido conduzidas no momento da chegada dos bombeiros no local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).

Houve retenção de trânsito no local, sendo o fluxo monitorado pela Polícia Militar. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.