Um homem, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas após uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil na última terça-feira (26), em Cataguases.

Segundo informações da Polícia Militar, a ação foi realizada no município de com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos envolvidos no tráfico de drogas. A ação começou na residência de um suspeito no bairro Vila Reis.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir ao escalar um muro e correr sobre um telhado, mas foi capturado e preso nos fundos e sua residência, no quintal de uma vizinha. Após a captura, as equipes retornaram à residência para finalizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. No local foram encontrados vinte e sete pedras de crack, quatro pedras de haxixe, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e alguns outros itens.



O suspeito foi levado ao Hospital de Cataguases para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde teve o flagrante ratificado. Depois, ele foi levado ao presídio de Cataguases, onde permanece à disposição da Justiça.



