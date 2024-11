A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação conjunta com a Polícia Militar, deflagrou em Cataguases, nesta quinta-feira (28), a operação "Fim da Linha", que resultou na prisão de três suspeitos, de 34, 25 e 50 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida.

De acordo com a PC, durante as buscas, realizadas em quatro imóveis, foram apreendidas grande quantidade de crack, maconha, haxixe e cocaína, além de equipamentos utilizados para embalar e pesar drogas e uma arma. Também foram confiscados três veículos – duas motocicletas e um carro com suspeita de clonagem –, mais de R$ 4 mil em espécie, joias, celulares e um notebook.

A operação contou com a mobilização de 36 policiais civis e militares, distribuídos em 12 viaturas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

