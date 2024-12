Um carro foi arrastado pela força da água, no último sábado (30), em Conselheiro Lafaiete. A cidade passou por um período de fortes chuvas nesse fim de semana. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a família estava dentro do carro no momento que o veículo foi arrastado pela chuva. Todos os ocupantes foram resgatados em segurança e sem ferimentos.

Na cidade, os militares também realizaram ações de prevenção e monitoramento em áreas de risco.

A defesa civil também está acompanhando a situação na cidade e prestando assistência às famílias desalojadas.