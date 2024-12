Quatro pessoas ficaram feridas depois que um carro capotou, na manhã do último domingo (01), no Km 30 da MG-353, entre as cidades de Guarani e Rio Novo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do veículo que acabou capotando, foi lançado para fora da rodovia e bateu em uma árvore. Dos Quatro ocupantes do veículo, três apresentaram ferimentos leves e tinham idades de 43, 40 e 28 anos, a quarta vítima, de 20 anos, teve fraturas nos membros superiores e inferiores.

O SAMU também esteve no local, prestou atendimento e as vítimas foram encaminhada para unidades de saúde para avaliação e tratamento.