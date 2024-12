Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto dentro de casa depois que o imóvel em que ele estava pegou fogo, na madrugada do último domingo (01), no Bairro Eldorado, em ubá. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram na residência foi necessário arrombar a porta para que conseguissem entrar. Depois de combater o fogo, o corpo do homem foi localizado no hall de acesso a um dos quartos da casa.

A perícia foi acionada e o corpo liberado para a funerária. Segundo os bombeiros, aparentemente, não foram identificados danos estruturais na residência. A causa do incêndio não foi informada