Uma carreta carregada de galões com produtos corrosivos tombou ontem, na br-116, perto de miradouro. O caminhão seguia de garulhos para fortaleza, no ceará, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. Houve vazamento e contaminação do solo. A polícia rodoviária federal acionou o núcleo de emergência ambiental e a ambipar, uma empresa de gestão anbiental.

Os responsáveis informaram que os mananciais próximos não foram contaminados. A remoção da carga e desinfecção da área vão ser realizadas hoje.