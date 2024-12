Um homem foi condenado a 24 anos e dez meses de reclusão pelo assassinato da companheira, ocorrido em novembro de 2020, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. O julgamento aconteceu na última terça-feira (26), e contou com a atuação da promotora de Justiça Renata Oliveira Schlickmann.

O homem condenado está preso desde dezembro de 2020, mês em que também foi oferecida denúncia pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Segundo apurado, o assassino e a vítima viviam juntos há cerca de quatro anos e tinham dois filhos. Conforme relatos de testemunhas, o relacionamento era conturbado, com histórico de discussões constantes e agressões físicas e psicológicas, incluindo ameaças de morte.

Na noite de 13 de novembro de 2020, a discussão começou porque um dos filhos havia perdido um pé de chinelo. A mulher já tinha ido se deitar, quando o marido arremessou uma pedra na cabeça dela. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento, vindo a falecer no dia 20 de novembro daquele ano, em decorrência de traumatismo craniano.

O MPMG denunciou o homem por homicídio qualificado: por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e pela condição de gênero feminino.

