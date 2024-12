Um acidente na BR-040, próximo a Ressaquinha, resultou na morte de uma mulher de 36 anos e deixou a mãe da vítima fatal ferida. A colisão ocorreu no final da tarde de desse domingo (1º), quando o veículo, que seguia de Barbacena para Belo Horizonte, perdeu o controle e saiu da pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista, identificada como filha da mulher ferida, não conseguiu controlar o carro e bateu contra uma árvore. O impacto foi fatal para a jovem, que teve sua morte confirmada ainda no local pelos socorristas do Corpo de Bombeiros.

A mãe, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos e foi socorrida pelos bombeiros, sendo encaminhada para atendimento médico. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos da mulher.

O veículo, com placas de Belo Horizonte, seguia no sentido da capital mineira quando aconteceu o acidente. O corpo da vítima fatal foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Barbacena. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.

Tags:

acidente