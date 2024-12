Um homem, de 38 anos, foi preso suspeito de tráfico ilícito de drogas na tarde do último domingo (02), na MG-335, em São Tiago. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os militares receberam informações da coorporação de que um indivíduo que estaria transitando na rodovia e que teria uma mandado de prisão para esse suspeito. O homem foi localizado e no carro foi encontrado uma pedra de crack. Na casa do autor, foram encontrados uma barra de maconha, 32 tabletes de maconha, uma balança de precisão e uma faca. O suspeito foi preso e conduzido para a delegacia, e os materiais foram apreendidos.