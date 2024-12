Um jovem, de 23 anos, morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo, no último domingo (01), no Bairro Palmeiras, na cidade de Ubá. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, de 31 anos, estava em um carro e teria se aproximado da vítima, que estava em uma moto, e realizado os disparos. O crime teria sido motivado por uma disputa territorial no tráfico de drogas. Após investigações, duas outras pessoas também foram presas, uma mulher de 25 anos, namorada de um dos envolvidos, e um coautor de 31 anos, possivelmente o motorista do veículo usado no crime. No local das prisões, a polícia apreendeu uma pistola, uma espingarda, munições, papelotes de cocaína, dinheiro e celulares.

As investigações seguem em andamento.

