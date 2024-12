O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber), com apoio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prendeu em Governador Valadares um réu que estava injuriando e ameaçando um juiz e um promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Além disso, ele armazenava drogas e munições.

O Cybergaeco de São Paulo pediu e o juízo competente deferiu as medidas de busca e apreensão e prisão preventiva.

O Gaeciber localizou o acusado e procedeu ao cumprimento dos mandados. Nas residências do denunciado foram apreendidos telefones celulares, computadores, HDs, pendrives, drogas e munições. O réu foi encaminhado ao sistema prisional mineiro e responderá também pelos novos crimes praticados.

Após ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por crimes relacionados à pirataria digital e inconformado com a decisão que suspendeu sua atividade ilícita, o acusado passou a enviar mensagens com ofensas e ameaças ao promotor de Justiça e ao juiz responsáveis pelo caso. Com isso, o denunciado buscava não somente demonstrar seu completo desrespeito pelas instituições, mas também intimidar os responsáveis pelo processo.