Na tarde de terça-feira (3), um adolescente de 13 anos foi resgatado com sucesso pelo Corpo de Bombeiros após ficar com o pé preso entre as pedras do Rio Limoeiro, em Além Paraíba. O incidente aconteceu em meio a um forte temporal, que elevou o nível das águas do rio e aumentou significativamente o risco de afogamento.

De acordo com os militares, o jovem estava tentando atravessar o rio quando, devido à força da correnteza, acabou ficando preso. Para o resgate, os bombeiros utilizaram uma corda e contaram com a ajuda de dois militares, que conseguiram libertar o adolescente e levá-lo em segurança até a margem.

Durante a operação, um dos bombeiros também se feriu levemente, sofrendo pequenos cortes no braço e na barriga devido ao contato com as pedras. "Para garantir que o adolescente estivesse seguro, passamos uma fita ao redor do tórax dele, o que ajudou a relaxar seus músculos, pois estava bastante cansado e em choque", explicaram os bombeiros.

Após ser retirado da água, o adolescente foi encaminhado ao Hospital São Salvador, mas não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.