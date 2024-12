Na tarde dessa quarta-feira (4), o Corpo de Bombeiros Militar atendeu uma ocorrência de acidente com guindaste na barragem da represa de Chapéu d'Uvas, em uma obra de manutenção do talude da CESAMA. O acidente ocorreu por volta das 16h03, quando o braço do guindaste cedeu inesperadamente durante a descida de uma gaiola com dois trabalhadores.

As vítimas, dois homens de 36 e 35 anos, foram socorridas pelo SAMU. O trabalhador de 36 anos estava consciente e apresentava suspeita de fratura no membro inferior direito, enquanto o outro, de 35 anos, estava inconsciente, respondendo a poucos comandos. Ambos foram levados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para avaliação médica. Não houve interdição da área e a ocorrência foi monitorada pela CESAMA.