Foi aprovado ontem, em primeiro turno, um projeto contra o assédio moral no serviço público estadual na última quinta-feira (05). Na justificativa do projeto foi descrito o caso da policial civil Rafaela Drumond, que tirou a própria vida, na cidade de Antônio Carlos. O projeto de lei, aprovado pelos deputados estaduais, define o assédio moral como a conduta repetitiva para atingir a autoestima ou a estabilidade emocional de servidores públicos do Estado.

Entre as punições previstas, esta a demissão. Para que seja concretizado, o projeto de lei precisa ser aprovado em segundo turno por ao menos 39 dos 77 deputados. Após esse ato, o projeto irá para sanção do Governador.

Assédio Moral | Serviço público