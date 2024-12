Um homicídio consumado foi registrado na noite dessa quinta-feira (5), no Bairro Vista Alegre, em Conselheiro Lafaiete. Segundo a Polícia Militar um jovem de 20 anos foi alvejado por disparos de arma de fogo, em um lote vago.

De acordo com populares, o jovem estava praticando tráfico de drogas na região, acompanhado de outros indivíduos, quando uma motocicleta passou pela rua e parou em frente a ele, tendo o ocupante efetuado cerca de cinco disparos em sua direção, fugindo logo em seguida. Ainda segundo populares, a vítima correu alguns metros, mas desfaleceu ao chão, no interior do lote onde foi a óbito.

Uma equipe do SAMU se fez presente e constatou as cinco perfurações, recolhendo 11 onze pedras de crack que estavam junto ao corpo.

A motivação do crime ainda segue desconhecida, sendo levantada como provável justificativa as supostas dívidas que ele possuía, oriundas do tráfico de drogas pela cidade. No ano anterior, o jovem chegou a ser vítima de homicídio tentado, no mesmo endereço, ocasião em que foi alvejado com aproximadamente seis disparos.



