Na manhã desta sexta-feira (7), criminosos assaltaram uma loteria no Bairro São Pedro, em Barbacena. De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos armados invadiram uma casa lotérica e roubaram R$ 80 mil de um homem de 43 anos, que estava no local realizando o pagamento de um funcionário.

Ainda segundo a PM, os assaltantes entraram no estabelecimento e, sob ameaça de armas, anunciaram o roubo. Em poucos minutos, eles conseguiram se apoderar do valor, que estava com a vítima, e fugiram em uma motocicleta. O trajeto seguido pelos criminosos os levou em direção à BR-040, onde a moto foi encontrada abandonada nas proximidades de uma área rural.

A polícia fez buscas pela região, mas até o momento, os suspeitos não foram localizados.

