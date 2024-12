Duas pessoas ficaram feridas gravemente após serem atropeladas por um carro, no início da manhã do último domingo (08), no Bairro Bela Vista, em Leopoldina. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista, de 23 anos, estava bêbado e atropelou um jovem, de 20 anos, e uma adolescente, de 17 anos. Após o atropelamento, o carro teria subido em um barranco e capotado. As vítimas tiveram ferimentos graves e foram encaminhadas para a Casa de Caridade Leopoldiense.

Ainda não foram repassadas informações sobre o autor do crime.