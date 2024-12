Nesta segunda-feira (09), as condições meteorológicas são favoráveis ao tempo instável em parte do estado de Minas Gerais, por causa do forte calor e da passagem de uma frente fria pelo litoal do sudeste brasileiro

Na Zona da Mata, o céu permanece claro a parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas podem variar 18 ºC a 36 ºC.

No Campo das Vertentes, o céu também permanece claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas podem variar de 15ºC a 35ºC.