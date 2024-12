A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) solucionou, um furto ocorrido na quinta-feira (5), que afetou diretamente o abastecimento de água em Recreio. Na sexta-feira(6), o suspeito, um homem de 39 anos, foi localizado, e todos os materiais furtados foram recuperados e restituídos à empresa responsável pelo abastecimento.

De acordo com a PC, uma bomba d'água e cinco hidrômetros foram furtados da companhia responsável pelo serviço, resultando na interrupção do fornecimento de água em parte da cidade. Assim que o crime foi notificado, as equipes da Delegacia de Polícia Civil em Recreio iniciaram as investigações.

O suspeito foi ouvido na sede da Delegacia Regional em Leopoldina, sendo liberado em seguida por não estar em situação de flagrante. As investigações continuam, com o objetivo de assegurar a completa responsabilização do investigado.