Uma adutora de água potável rompeu nesta terça-feira (10), no cruzamento da Rua Amador Pinheiro de Barros com a Rua Barão do Monte Altono, no Centro de Muriaé. O acidente aconteceu durante a madrugada. Uma equipe da Demsur está no local para resolver a situação e o abastecimento de água está temporariamente suspenso em vários bairros da cidade. O trânsito está interditado da Praça João Pinheiro até a Rua Pascoal Bernardino.

A previsão é de que o reparo esteja finalizado até às três horas da tarde de hoje.

