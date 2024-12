Um homem, de 31 anos, foi preso depois de ameaçar outro homem, de 25 anos, na última segunda-feira (09), na Zona Rural de Bias Fortes. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi até a casa do jovem para cobrar R$100,00 que ele estaria devendo e no local ameaçou a vítima com com um gancho e quebrou uma das janelas de madeira da casa. Os militares chegarem no local e abordaram o suspeito, com ele foram encontrados uma faca, oito pedras de crack, uma gilete e uma quantia em dinheiro.

Ele foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça.

