Na madrugada desta terça-feira (10) a Polícia Militar prendeu dois jovens envolvidos em um caso de tráfico ilícito de drogas e direção perigosa em Conselheiro Lafaiete. A ocorrência teve início quando uma equipe policial iniciou o acompanhamento de um veículo Ford Ka de cor prata, que estava circulando de maneira suspeita pelo centro da cidade.

De acordo com a PM, ao ser dada a ordem de parada, a condutora, uma mulher de 23 anos, desobedeceu e fugiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas pelas ruas. Durante a perseguição, a motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste, mas seguiu a fuga até o Bairro Santa Efigênia, onde o veículo chocou-se contra um barranco. A abordagem foi realizada nesse momento.

No interior do carro, além da condutora, estava um jovem de 21 anos. Durante a busca, foram encontradas duas barras e meia de maconha, além de meia barra de cocaína, 3 porções de cocaína e 9 pedras da mesma substância. Também foram apreendidos 3 aparelhos de telefone celular, 4 balanças de precisão, 2 cadernos com anotações do tráfico e R$ 5.114,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

